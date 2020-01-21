Ankara'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Ankara'da define aramak için kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde bazı kişilerin define aramak için kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Olay yerine gelen ekipler, 3 metre derinliğinde 2 çukur kazdıklarını tespit ettiği B.A, S.E, İ.Ç, U.K, M.H.Ç. ve E.U'yu suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin olay yerine geldikleri otomobilin yanı sıra bir iş makinesi ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.