Ankara'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Ankara'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

6 saat önce

Ankara'da define aramak için kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Ankara'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı, System.String[]

Ankara'da define aramak için kaçak kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankaya ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde bazı kişilerin define aramak için kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Olay yerine gelen ekipler, 3 metre derinliğinde 2 çukur kazdıklarını tespit ettiği B.A, S.E, İ.Ç, U.K, M.H.Ç. ve E.U'yu suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin olay yerine geldikleri otomobilin yanı sıra bir iş makinesi ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MİT'in eski Korgeneral Metin İyidil hakkında gönderdiği "çok gizli" mektup ortaya çıktı
MİT gözetiminde kazı yapılan 'gizemli ev' turistik mekana döndü Erdoğan'a sunulan İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsıyor? İşte kalem kalem taslak metni Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 16:26:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]