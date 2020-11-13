Ankara'da kaçak kazı yapan iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara'da define amaçlı izinsiz kazı yapan iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Ayaş ilçesi Gökçebağ Mahallesi'nde bazı kişilerin define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıklarına ilişkin ihbar alındı.

Bunun üzerine süratle olay yerine intikal eden ekipler, iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olay yerindeki inceleme sonucunda iki gaz maskesi, iki matkap, hilti, jeneratör, testere, fener ve lambalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler E.K. ve A.A. hakkında, adli işlem başlatıldı.