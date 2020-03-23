Ankara'da 'kaçak maske' atölyesine operasyon - Son Dakika

ANKARA'da zabıta ekipleri, apartmanın asma katında kaçak maske üretimi yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ele geçirilen kaçak maskeler, imha edilirken, üretimde kullanılan ekipmana el koyuldu.

Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'ndeki binanın asma katında, kaçak olarak maske üretildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Halk sağlığını tehdit edecek maskelerin üretimini durduran ekipler, iş yerini mühürleyip, kapattı. Üretilen tüm kaçak maskelere ve materyallere el koyulurken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.