Ankara'da kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'da gerçek ürünler üzerinden söktükleri Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurulu (TAPDK) bandrolünü kaçak tütün ürünlerine yapıştıran şüphelilere yönelik operasyonda 1 milyon sigara makaronu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçek ürünler üzerinden sökülen TAPDK bandrollerinin Yenimahalle ilçesindeki bir iş yerinde kaçak tütün ürünlerinin üzerine yapıştırılarak, piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 bin 650 adet TAPDK bandrolü ve 1 milyon kaçak sigara makaronu ele geçirdi. Operasyonda, E.B.A, A.Ö, B.Ö. ve M.A. gözaltına alındı. Yapılan operasyonla, devletin yaklaşık 335 bin TL vergi kaybının önlendiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.