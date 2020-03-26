Ankara'da kaçak üretilen 3 bin maske ele geçirildi - Son Dakika

ANKARA'da zabıta ekipleri, kaçak tıbbi maske üretimi yapılan iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 3 bin maske ele geçirilirken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, Karapürçek Mahallesi'nde bulunan iş yerinde kaçak maske üretildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, işyerine baskın düzenledi. Baskında, halk sağlığını tehdit edecek maskelerin üretildiği belirlendi. Ele geçirilen 3 bin kaçak maske imha edilirken, iş yeri mühürlenip kapatıldı. Ayrıca, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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