Ankara'da kaçak villa yıkıldı

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Kuşadası'nda 9 metrekarelik dondurma tezgahına aylık 38 bin lira kira teklif ettiler

CHP'li Çakırözer açıkladı: Eren Erdem'in bir kulağı artık hiç duymuyor

Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.