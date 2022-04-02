Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Başkentte kaçakçılara yönelik iki operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılara yönelik Mamak, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde 3 depo ile 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda 40 gümrük kaçağı kol saati, 35 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 175 paket kaçak sigara, 30 paket pipo tütünü, 200 elektronik sigara likidi, 100 elektronik sigara, 60 puro, 212 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, sahte TAPDK bandrolleri ve 1 ton 725 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Keçiören ilçesinde de takibe aldıkları otomobili durduran ekipler, 2 bin 310 şişe sahte bandrollü alkol ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı.