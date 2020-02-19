Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, Ankara merkezli 3 ilde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlarda 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Twitter hesabı üzerinden kaçakçılığa yönelik bugün gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 19 Şubat 2020 günü Ankara merkezli 3 ilde, 20 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.Ayrıca operasyon kapsamında, 77 bin 307 paket sigara ve sigara yan ürünü, 16 kilogram kıyılmış tütün ve 1 hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.