Ankara'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Başkentte düzenlenen operasyonda 53 bin 495 cinsel içerikli ve kozmetik ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Çankaya ve Keçiören ilçesinde kaçak ürünler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1 iş yeri ve 2 araçta insan sağlığını tehlikeye sokabilecek nitelikte 22 bin 388 adet cinsel içerikli ürün ile 31 bin 107 adet kozmetik ürün tespit edildi.

Olayla ilgili 3 kişininin gözaltına alındığı operasyonda, toplam 53 bin 495 adet ürün ele geçirildi.