Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 26 gözaltı - Son Dakika

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 26 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve içki kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin 14-20 Eylül tarihlerinde düzenledikleri operasyonlarda, 109 bin 950 makaron puro, 57 bin 695 elektronik eşya, 5 bin 424 kaçak ilaç, 1286 paket kaçak sigara, 1185 muhtelif kaçak emtia, 832 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 802 hayvan ve bitki fosili, 283 litre kaçak ve sahte içki, 13 cep telefonu ile 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.