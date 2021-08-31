Ankara'da kaçakçılık suçundan 1 haftada 31 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Başkentte sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 23-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri; sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 23-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 31 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonlarda; 1 milyon 61 bin 300 adedi dolu olmak üzere 2 milyon 324 bin 700 makaron, 67 bin 748 adet uyuşturucu hap, bin 282 adet elektronik/muhtelif eşya, 290 adet puro, 200 kilogram tütün, 167 adet sahte bandrol, 131 paket kaçak sigara, 93 litre sahte alkollü içki, 20 adet cep telefonu ve 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. - ANKARA