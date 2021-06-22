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Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 47 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 47 kişi gözaltına alındı

22.06.2021 16:28
Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 47 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Başkentte sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 14-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 47 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Başkentte sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 14-20 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 47 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri; sigara, tütün, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik 14-20 Haziran tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 47 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda; 205 bin 260 tanesi dolu olmak üzere 241 bin 260 makaron, 6 bin 363 litre karışımlı akaryakıt, 6 bin 82 adet puro, bin 668 adet elektronik eşya, bin 460 kilogram tütün, bin 307 adet muhtelif eşya, 508 paket kaçak sigara, 204 litre sahte/kaçak alkol, 204 adet sahte bandrol, 110 adet cep telefonu, 15 adet tarihi eser, 1 kaçak oto ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. - ANKARA

Kaçakçılık, Sigara, Ankara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 47 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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