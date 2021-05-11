Son dakika... Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

- Ankara'da kaçakçılık suçundan bir haftada 6 kişi gözaltına alındı

ANKARA - Başkent'te sigara, tütün alkollü içki ve hayvan kaçakçılığını önlemeye yönelik 3-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri; sigara, tütün, alkollü içki ve hayvan kaçakçılığını önlemeye yönelik 3-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonlarda; bin 400 adedi dolu olmak üzere 11 bin 400 makaron, 77 litre sahte/kaçak alkol, 45 paket kaçak sigara, 23 kilogram tütün, 3 adet Sakallı Ejder, 3 adet Lopard Gecko, 2 adet Leucomelas, 2 adet Brazillian Yellow Head, 1 adet çöl varanı, 1 adet Red Eyed Tree Frog ele geçirildi.