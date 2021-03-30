Ankara'da kaçakçılık, uyuşturucu ve hırsızlık operasyonları: 23 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı, uyuşturucu ve hırsızlık operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çubuk Dağkalfat ve Yukarıçavundur mahallerinde C.Ç. adlı şahsın ruhsatsız silah satışı yaptığını tespit etti. Harekete geçen ekipler bu şahıstan silah aldığı belirlenen H.A. ve C.İ.'ye de ulaştı. Kimliği belirlenen 3 şahsın adresine operasyon yapan ekipler zanlıları gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet el yapımı 9 mm çapında tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 298 adet 9 mm çapında fişek, 27 adet 7x65 mm çapında fişek, 2 adet ruhsat av tüfeği ve 27 adet kartuş ele geçirildi.

Kablo hırsızları yakalandı

Bir diğer operasyonda ise Sincan'da inşaatı devam eden fabrika içerisinden 120 metre uzunluğunda kablonun çalındığının ihbarını alan jandarma ekipleri, olay yerinde yaptıkları araştırmalar neticesinde hırsızlıkta kullanılan kiralık bir aracı tespit etti. Çalışmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık suçunu G.S., M.K., M.A.Ç., ve D.T.U. olduğunu belirledi. Harekete geçen jandarma ekipleri, çaldıkları kabloları 12 bin lira karşılığında sattıklarını beyan eden 4 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Uyuşturucu operasyonunda 16 gözaltı

Uyuşturucu operasyonları kapsamında da zehir tacirlerine göz açtırmayan jandarma ekipleri, Ankara Karacaören Mahallesi'nde yol kenarında park duran şüpheli bir araç tespit etti. Araçta ve sahibi olan M.A.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda; 10 gr metamfetamin, 7 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde olduğu değerlendirilen hap ve 3 adet uyuşturucu içmekte kullanılan cam aparat ele geçirilirken, M.A.T isimli şahıs gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise Uyuşturucu madde İmal ve Ticareti yaptığı belirlenen 18 şüpheli şahsa yönelik 20 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtilirken firari 3 şahsın bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Operasyonlarda bulunan 2 gram eroin, 14 adet uyuşturucu olduğu değerlendirilen hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 14 adet fişek, 21 adet uyuşturucu içme aparatına el konuldu. - ANKARA