Ankara'da kaçakçılıkla mücadele - Son Dakika

Ankara'da düzenlenen operasyonlarda, 6 bin 720 makaron, 2 bin 161 litre karışımlı akaryakıt, 1708 kaçak sigara, 1651 elektronik eşya ve çeşitli türlerde 16 bin 479 hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, 2- 8 Mart tarihleri arasında düzenledikleri 19 ayrı operasyonda 22 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve haklarında ilgili kanunlara muhalefetten işlem yapılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Aramalar sonucu ekipler, cinsel, vitamin ve zayıflama başta olmak üzere çeşitli türlerde 16 bin 479 hap, 6 bin 720 makaron, 2 bin 161 litre karışımlı akaryakıt, 1708 paket kaçak sigara, 1651 elektronik eşya, 701 puro, 333 kilogram tütün, 255 sikke, 168 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi.