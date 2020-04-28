Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında 10 kişi yakalandı - Son Dakika

Ekipler, 20-26 Nisan'da düzenledikleri operasyonlarda 1 milyon 760 bin boş makaron, 5 bin 400 doldurulmuş sigara, 147 kilogram nargile tütünü, 14 kilogram kıyılmış tütün, 31 tarihi eser ele geçirirken, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki ile tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

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