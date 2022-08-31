Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 46 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 46 zanlı yakalandı

31.08.2022 10:06
Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 46 zanlı yakalandı

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 46 şüpheli yakalandı.

Ankara'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 46 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 22-28 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda, 37 bin 957 litre karışımlı akaryakıt, 6 bin 862 kaçak ilaç, 6 bin 200 şişe etil alkol, 481 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 455 paket kaçak sigara, 450 kaçak puro, 103 litre sahte alkollü içki, 369 sahte bandrol, 60 kilogram kaçak tütün, 77 kaçak cep telefonu, 3 sigara sarma makinesi ve 6 milyon 23 bin 800 makaron ele geçirdi.

Ayrıca 1 kaçak otomobile el konulan operasyonlarda, 46 kişi yakalandı.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 46 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 46 zanlı yakalandı - Son Dakika
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