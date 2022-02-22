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Son dakika haberleri: Kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

22.02.2022 00:03

Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 27 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 27 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 14-20 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, kaçak olduğu belirlenen 15 bin 250 litre akaryakıt, 1781 alkollü içki, 1593 cinsel içerikli ilaç, 490 paket sigara, 319 bin 500 makaron, 185 elektronik ve muhtelif eşya, 144 kilogram tütün, 140 cep telefonu, 106 sahte bandrol ile alkollü içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberleri: Kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: Kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: Kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberleri: Kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri: Kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı Son dakika haber... Ankara merkezli iki ilde eş zamanlı 'İhaleye Fesat' operasyonu: 12 gözaltı Son dakika haber... Ankara merkezli iki ilde eş zamanlı "İhaleye Fesat" operasyonu: 12 gözaltı Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı Başkent'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Ankara, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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