Ankara'da kaçan kurbanlığı ararken yaşamını yitiren Eker'in ölüm nedeni belirlenemedi - Son Dakika

"İç organların histopatolojik incelemelerinin yapılamadığı, kan ve idrar elde edilemediğinden ayrıntılı toksikolojik analizlerinin yapılmadığı, tespit edilen etil alkolün çürüme ile oluştuğu dikkate alındığında mevcut verilerle kişinin ölümü sebebi ve mekanizmasının bilinemediğine oy birliği ile karar verilmiştir."

Ayrıca iç organlarda ayrıntılı makroskopik değerlendirmenin yapılamadığı bilgisine yer verilen raporda, şu tespitlerde bulunuldu:

Başkentte Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığı ararken kaybolan ve iki gün sonra cesedi bulunan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüne ilişkin adli tıp raporu, soruşturma dosyasına girdi.

İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor