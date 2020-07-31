Ankara'da kaçan kurbanlıklar paniğe neden oldu - Son Dakika

Ankara'da kaçan kurbanlıklar paniğe neden oldu

ANKARA'da, sahiplerinin ellerinden kurtulan kurbanlık boğalar, paniğe neden oldu. O anlar, cep telefonları kameralarına yansıdı.

Kent genelinde kurulan kurbanlık kesim alanlarından kaçan boğalar, paniğe neden oldu. Altınpark Mahallesi'nde kaçan kurbanlık boğalardan birinin, park halindeki otomobilin üzerinden atlayarak uzaklaştığı görüldü. Ayrıca Aktepe pazar yerinde satışı yapılan kurbanlık boğa, sahibinin bir anlık dalgınlığıyla kaçmaya başladı. Çevreye korku dolu anlar yaşatan boğa, yaklaşık 10 kişi tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Öte yandan Demetevler pazar yerinden kaçan bir boğada sakinleştirici iğne ile vurularak yakalandı.