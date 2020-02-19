Ankara'da kadın cinayeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da kadın cinayeti - Son Dakika

Ankara'da kadın cinayeti

6 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kadın, evinde boğulmuş olarak bulundu.

Ankara'da kadın cinayeti, System.String[]

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir kadın, evinde boğulmuş olarak bulundu. Gözaltına alınan kadının kocası, cinayeti işlediğini itiraf etti.

Olay, Ankara'nın Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Türköne Sokağı'ndaki 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Eve gelen çocuk, annesi Şükran T.'yi (35) yerde hareketsiz yatarken gördü. Bunun üzerine korku ve paniğe kapılan çocuk, komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şükran T.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeni öğrenilmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KADININ KOCASI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Polis ekipleri, olaya ilişkin yaptığı araştırmada kadının eşi Abdullah T.'nin bir fabrikada işçi olarak çalıştığını ve olay saatinde iş yerinde bulunmadığını tespit etti. Kadının kocasından şüphelenen polis, Abdullah T.'yi gözaltına aldı. Abdullah T'nin ilk ifadesinde, eşiyle aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine onu boğduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

(Muhammet Mücahit Dereli - Neslihan Demirer/İHA)

Ankara, Polis, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hekimoğlu dizisinde kadın mümessil ile erkek doktor arasında yaşanan otel odası sahnesine tepki yağdı
Üsküdar'da denize düşen kadının imdadına ekipler yetişti CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödeyecek İstanbul'da hava kirliliği Kartal, Esenyurt ve Fatih'te en üst seviyede

Son Dakika Haberleri
14:28 Enise Sude Çağlar oyunculukta ilerliyor
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak
13:41 Demet Akalın'ın yeni klip stili göz kamaştırdı
13:41 Norveçli yıldıza yoğun ilgi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 15:49:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da kadın cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]