Ankara'da kadın doktorun kafasını masaya vuran sanık hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da kadın doktorun kafasını masaya vuran sanık hakkında iddianame düzenlendi

08.03.2022 14:57
Ankara'da kadın doktorun kafasını masaya vuran sanık hakkında iddianame düzenlendi

Ankara'da tartıştığı doktor Ebru Ergin Bakar'ın kafasını masaya vurarak darp eden sanık Feray Y. hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara'da tartıştığı doktor Ebru Ergin Bakar'ın kafasını masaya vurarak darp eden sanık Feray Y. hakkında 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Yenimahalle Semt Polikliniğinde görevli Doktor Ebru Ergin Bakar'ın Feray Y. tarafından darp edilmesi olayında şüpheli Feray Y.'nin ifadesinin alınmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede Feray Y.'nin 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçunu işlediği ve istenen cezanın üst sınırda verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca cezanın, 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu' kapsamında yarı oranda artırılması da istendi.

Savcının tespiti iddianame yer aldı

İddianamede Cumhuriyet Savcısı Ercan Poyraz'ın sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin tespitleri yer aldı. Sağlık hizmetinin temel bir insani hak olduğunu söyleten Poyraz, sağlık çalışanlarının bu hizmeti sunarken onur, şeref ve saygınlıklarının korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara verilecek cezada yarı oranda artırım yapılacağını ifade eden Poyraz, bununla birlikte hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmayacağını vurguladı. - ANKARA

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Başsavcılığı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kadın doktorun kafasını masaya vuran sanık hakkında iddianame düzenlendi - Son Dakika


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