Yaşlı adam, tartıştığı eşini tülbentle boğarak öldürdü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ahmet Ayan (67), tartıştığı eşi Münevver Ayan'ı (60) tülbentle boğdu. Çiftin yakınları, yaşlı adamın ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını ve tedavi gördüğünü belirtti. Ayan polis ekiplerince gözaltına alındı.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ TÜLBENTLE BOĞDU

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Ayan, saat 14.00 sıralarında Dikmen Mahallesi'nde oturdukları evde eşi Münevver Ayan ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Ahmet Ayan, 2 çocuğunun annesi eşini tülbentle boğdu. Sesleri duyan komşularının ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Münevver Ayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Ayan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

"YILLARCA TEMİZLİKÇİLİK YAPTI"

Çiftin akrabası Mehmet Büyükhatipoğlu (52), Ahmet Ayan'ın ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını ve tedavi gördüğünü söyleyerek, "Kadın yıllarca temizlikçilik, çocuk bakıcılığı yaptı. Aileyi ayakta tutmak için uğraşan bir kadındı. Çok iyi bir insandı, ömrü boyunca büyük zorluklar çekerek yaşadı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.