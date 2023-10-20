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Yaşlı adam, tartıştığı eşini tülbentle boğarak öldürdü - Son Dakika

Yaşlı adam, tartıştığı eşini tülbentle boğarak öldürdü

Son Güncelleme: 20.10.2023 09:58

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşanan olayda, Ahmet Ayan isimli şahıs, tartıştığı eşi Münevver Ayan'ı tülbentle boğarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet Ayan'ın ciddi psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ahmet Ayan (67), tartıştığı eşi Münevver Ayan'ı (60) tülbentle boğdu. Çiftin yakınları, yaşlı adamın ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını ve tedavi gördüğünü belirtti. Ayan polis ekiplerince gözaltına alındı.

TARTIŞTIĞI EŞİNİ TÜLBENTLE BOĞDU

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ahmet Ayan, saat 14.00 sıralarında Dikmen Mahallesi'nde oturdukları evde eşi Münevver Ayan ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Ahmet Ayan, 2 çocuğunun annesi eşini tülbentle boğdu. Sesleri duyan komşularının ihbarı sonrası polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Münevver Ayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Ayan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

67 yaşındaki adam, tartıştığı karısını tülbentle boğarak öldürdü

"YILLARCA TEMİZLİKÇİLİK YAPTI"

Çiftin akrabası Mehmet Büyükhatipoğlu (52), Ahmet Ayan'ın ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını ve tedavi gördüğünü söyleyerek, "Kadın yıllarca temizlikçilik, çocuk bakıcılığı yaptı. Aileyi ayakta tutmak için uğraşan bir kadındı. Çok iyi bir insandı, ömrü boyunca büyük zorluklar çekerek yaşadı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

67 yaşındaki adam, tartıştığı karısını tülbentle boğarak öldürdü
Kaynak: DHA

Ahmet Ayan, Çankaya, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam, tartıştığı eşini tülbentle boğarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlı adam, tartıştığı eşini tülbentle boğarak öldürdü - Son Dakika
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