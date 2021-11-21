Ankara'da kadın muhtarlar kadına yönelik şiddete karşı yürüdü - Son Dakika

Ankara'daki 70 kadın muhtar "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri kapsamında, Eymir Gölü ODTÜ Ormanı'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre yürüyüş, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Muhtarlıklar Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde düzenlendi.

Ankara'daki 70 kadın muhtar, ABB Muhtarlıklar Daire Başkanı Önder Yanmaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç ve BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara yürüyüşe katılarak, "Kadına karşı şiddete hayır" mesajı verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkara, kadına şiddetin önlenmesi için tüm kadınlarla dayanışma içinde olacaklarını belirterek, "Yürüyüşümüzde esas amaç ülkemizdeki şiddete maruz kalan her canlının şiddete uğramamasının altının çizilmesi. Dilerim yapacağımız büyük hamleler ve eğitimlerle farkındalık yaratarak, yaşanan bu acılara son verilir ve büyük adımlar atılabilir." ifadelerini kullandı.

Yanmaz da kadına şiddet konusunda tüm kesimlerin dikkatini çekmeyi istediklerini vurgulayarak, "4 kilometrelik yürüyüşe 70 kadın muhtarımızın katılımı bizi mutlu etti. Kadına yönelik şiddete Büyükşehir Belediyesi olarak tamamen karşıyız. Sadece kadınlara değil, bütün canlılara yapılan şiddete karşı burada farkındalık yaratmayı hedefliyoruz." dedi.

Çankaya Akpınar Mahallesi Muhtarı Sibel Kılıç da bu etkinliklerin farkındalık yaratmak için devam etmesini istedi.

Mimoza Kadınlar Derneği Başkanı Merih Uzun ise "Sesimizi duyurmak ve gerçek anlamda kadınların ellerinin güçlenmesi için her türlü eğitime dahil olduk, projeler geliştirdik. Hepimiz güzel sonuçlar için doğru kararlar alarak kadınlarımızla hep birlikte bir şeyler yapma derdindeyiz." dedi.