Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesinin Söğütözü Mahallesi 2185'inci Cadde üzerinde meydana geldi. H.K. ile kız arkadaşı Z.D., otomobille geldikleri cadde üzerinde araçlarından inerek konuşmaya başladı. Kısa süre sonra çıkan tartışmada, H.K., Z.D.'nin boğazını sıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde serbest kaldıktan sonra aracına binen genç kadının H.K. tarafından zorla indirildiği görüldü. Yaşanan olayın ardından H.K. hafif ticari aracına binerek bölgeden uzaklaştı.Çevrede oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyete götürülen H.K. ile Z.D.'nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Ankara'da kadına şiddet kamerada - Son Dakika

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