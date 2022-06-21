Ankara'da kadına şiddet kamerada - Son Dakika
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Ankara'da kadına şiddet kamerada

21.06.2022 04:51
Ankara'da kadına şiddet kamerada

ANKARA'da otomobilleriyle geldikleri cadde üzerinde buluştuktan sonra tartışan H.K., kız arkadaşı olduğu öğrenilen Z.D.'ye şiddet uyguladı.

ANKARA'da otomobilleriyle geldikleri cadde üzerinde buluştuktan sonra tartışan H.K., kız arkadaşı olduğu öğrenilen Z.D.'ye şiddet uyguladı. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde Z.D.'nin boğazını sıkan H.K., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla polis tarafından emniyete görütülen tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesinin Söğütözü Mahallesi 2185'inci Cadde üzerinde meydana geldi. H.K. ile kız arkadaşı Z.D., otomobille geldikleri cadde üzerinde araçlarından inerek konuşmaya başladı. Kısa süre sonra çıkan tartışmada, H.K., Z.D.'nin boğazını sıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde serbest kaldıktan sonra aracına binen genç kadının H.K. tarafından zorla indirildiği görüldü. Yaşanan olayın ardından H.K. hafif ticari aracına binerek bölgeden uzaklaştı.Çevrede oturan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyete götürülen H.K. ile Z.D.'nin birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

- Ankara
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da kadına şiddet kamerada - Son Dakika

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