Ankara'da "Kadına Şiddete Şut" sloganıyla futbol turnuvası düzenlendi
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Kadına şiddete dikkati çekmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Ankara'da "Spora Gönül Vermiş İş İnsanları Futbol Turnuvası" düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:48 Kaynak: AA
Kadına şiddete dikkati çekmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Ankara'da "Spora Gönül Vermiş İş İnsanları Futbol Turnuvası" düzenlendi.
Çankaya'da bir halı sahada yapılan turnuva, "Kadına Şiddete Şut" sloganıyla gerçekleştirildi.
On sivil toplum kuruluşunun destek verdiği organizasyonun açılışında, iş insanları gösteri maçı oynandı.
Gösteri maçında, dörder kadın ve erkekten oluşturulan takımlar karşı karşıya geldi. Müsabakanın başlama vuruşu da kadınlar tarafından yapıldı.
Turnuva 25 Kasım'da sona erecek.
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