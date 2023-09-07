Ankara'da Kadına Sözlü Tacizde Bulunan Şahısların Bıçaklı Saldırısı - Son Dakika

Ankara'da Kadına Sözlü Tacizde Bulunan Şahısların Bıçaklı Saldırısı

Ankara\'da Kadına Sözlü Tacizde Bulunan Şahısların Bıçaklı Saldırısı
Son Güncelleme: 07.09.2023 09:48

Ankara'da bir kişi, yoldan geçen kadına sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği kişilerle girdiği arbedede karnından bıçaklanarak hastanelik oldu. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da bir kişi, yoldan geçen kadına sözlü tacizde bulunduğunu iddia ettiği kişilerle girdiği arbedede karnından bıçaklanarak hastanelik oldu. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Ağustos günü Çubuk ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Osman Baltacı (35), yoldan geçen bir kadının otomobille takip edildiğini gördü. Kadının kendisini takip edip laf atanları tanımadığını anlayan Baltacı, duruma müdahale etmek için otomobilin yanına gitti. Şahıslara tepki gösteren Baltacı ile araçtaki F.A., V.Y. ve C.İ. arasında kavga çıktı. Çıkan arbedede Baltacı bıçakla karnından yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Vücuduna 30 dikiş atılan Osman Baltacı ise 4 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan ve bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen F.A. ve V.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"Bana bıçağı saplayıp kaçtılar"

Olayla ilgili konuşan Osman Baltacı, "İşletmemin önünde duruyordum. Bir kadının otomobille takip edildiğini gördüm. Kadının yardım çığlını duyunca koşarak arabanın yanına gidip kapısını açtım. Araçtakilere 'Bu kadını neden takip ediyorsunuz?' diye sordum. Bana hakaret ettiler. Ben de dayanamayıp yumruk attım. Kadına, 'Bunları tanıyor musun?' diye sordum. Bana, 'Tanımıyorum, beni takip ve taciz ediyorlar' dedi. Ben de bunu duyunca polisi arayın diye bağırdım. O sırada da bana bıçağı saplayıp kaçtılar. 3 buçuk saatlik bir ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördüm. 4 gün de normal odada tedavim sürdü. Vücuduma 30 dikiş atıldı. Bıçak böbrek duvarıma isabet etmiş. Zedelenmeler var. Hastanede kontrollerim oluyor. Nefes almakta ve günlük yaşamda zorlanıyorum ama yine olsa yine yaparım. Pişman değilim" dedi.

Bu tür durumlara sessiz kalınmaması gerektiğini de ifade eden Baltacı, "Böyle olaylara karşı kimse duyarsız kalmasın. Tanımadığım birisine yardım ettim ama oradaki kardeşim ve annem de olabilirdi. İnsanlarımız böyle konulara sırtını dönmesinler" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Kadına Sözlü Tacizde Bulunan Şahısların Bıçaklı Saldırısı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Canlı yayında yaşadığı ihaneti anlatan kadın, eşine yakalandı! Sunucu Nur Viral ne yapacağını şaşırdı
11:24 DEAŞ'ın işkence merkezi ilk kez görüntülendi
11:24 Sebep olduğu penaltı sonunu getirdi! Volos, 2 ay önce transfer ettiği futbolcuyu apart topar yolladı
11:14 Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'teki evinde ölü bulundu
10:48 Çağrı üstüne çağrı yapılıyor! Fenerbahçe'de genel kurul için seferberlik ilan edildi
10:47 Nagihan Karadere, Survivor All Star 2024'ün 2. yarışmacısı oldu
10:37 Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşini istisnai kadroda memur yaptı
10:27 Meteoroloji'den 11 kent için sarı kodlu uyarı
10:15 Erdoğan-Putin görüşmesinden günler sonra Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye kabul etti
10:14 MİT, PKK terör örgütünün sözde finans sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2023 11:40:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da Kadına Sözlü Tacizde Bulunan Şahısların Bıçaklı Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement