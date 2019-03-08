Ankara'da Kadınlar, Kendilerini Korumak İçin 'Wing Chun' Öğreniyor

ANKARA'da hem spor yapmak hem de kendilerini tehlikelere karşı korumak isteyen kadınların, Çin dövüş sanatları arasında yer alan 'Wing Chun'a ilgisi arttı.

ANKARA'da hem spor yapmak hem de kendilerini tehlikelere karşı korumak isteyen kadınların, Çin dövüş sanatları arasında yer alan 'Wing Chun'a ilgisi arttı. Wing Chun öğrenen kadınlar, kendilerine olan güvenin arttığını söyledi.



Yaklaşık 300 yıl önce Çin'in ünlü manastırı Shaolin'de yaşayan bir rahibe tarafından geliştirildiği belirtilen 'Wing Chun' dövüş sanatına Başkent'te son dönemde kadınların ilgisi yoğunlaştı. 'Wing Chun' eğitimi verilen spor salonunda sayıları her geçen gün artan kadınlar, spor yapmanın yanında kendilerini tehlikelere karşı da korumak istiyor. Gruplar halinde eğitimlere katılan kadınlar, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda Çin dövüş sanatını öğrenirken, tehlikelere karşı kendilerini koruma yöntemlerini de geliştiriyor.



'RAKİBİ ETKİSİZ HALE GETİRMEK ÜZERİNE KURULU'



Wing Chun eğitimeni Sönmez Şimşek, 28 yıldır bu sporla uğraştığını söyledi. Wing Chun'un refleksler üzerine, en ekonomik hareketlerle rakibi etkisiz hale getirmek üzerine kurulu sistem olduğunu söyleyen Şimşek, "Bir kadının saldırıya uğraması durumunda, kendini çok kısa ve etkili hareketlerle rakibin gücünü kullanarak etkisiz hale getirmesi söz konusu. Wing Chun'da vuruşlar mevcut. Bu vuruşlarla, güçsüz olan kişi güçlüyü etkisiz hale getirebiliyor" dedi.



'KENDİME ÖZGÜVEN GELDİ'



Wing Chun eğitimi alan üniversite öğrencisi İrem Bayıldıran (21), başından geçen bir olay sonrası bu spora başladığını belirtti. Kaldığı yurdun şehre uzak olduğunu ve geceleri otobüste bazen tek başına seyahat ettiğini bildiren İrem Bayıldıran, "Bu sebeple bir şekilde birkaç olaydan kaynaklı kendimi koruma içgüdüsüyle Wing Chun'a başlama kararı aldım. Bunu çok kısa bir süre yapmış olmama rağmen kendime özgüven geldi. Bu sayede bütün Türk kadınlarına ve dünyadaki bütün kadınlara bu sporu ya da kendini savunma sanatı olarak adlandırdığımız, bu tarz zihni geliştirme ve vücudu disipline edebilme sporlarını herkese öneriyorum. Kadın, erkek, çocuk hiç fark etmez" diye konuştu.



Akademisyen Aslıhan Alhan (41), son zamanlarda kadınlara şiddetin arttığını ve bu yüzden spora başladığını, artık kendisini daha güvende hissettiğini kaydetti.



Lise öğrencisi İrem Nur Canıtez (16) ise, medyada gördüğü kadına şiddet haberlerinden sonra bu spora başlama kararı aldığını bildirerek, "Wing Chun'u savunma sanatı olduğu için yapıyorum. Korkmaz Şimşek hoca ile beraber Wing Chun çalışıyoruz. Son zamanlarda haberlerde görüyoruz, kadına şiddet çok fazla arttı. Wing Chun'u kendimizi koruma sporu olduğu için seçtim. Eğlenceli ve iyi gidiyor, başarılıyız."



- Ankara

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