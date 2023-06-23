Ankara'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ankara'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaşamını Yitirdi

Ankara'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaşamını Yitirdi

23.06.2023 10:28

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, Ağaçören karayolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

Kaza, akşam saatlerinde Şereflikoçhisar- Ağaçören karayolu üzerinde meydana geldi. Ağaçören ilçesinden Şereflikoçhisar ilçesine doğru seyir halinde olan E.A. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen E.Ü.'nün kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücülerden E.Ü. ile otomobilde bulunan N.A. ve U.A. kaza yerinde yaşamını yitirirken, diğer sürücü E.A. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan E.A., kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Şereflikoçhisar, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Nusret Gökçe, New York'taki restoranının kapandığı iddiasını yalanladı: Taşındık
11:56 Nusret Gökçe, New York'taki restoranının kapatıldığı iddiasını yalanladı: Taşındık
11:51 "Ekmek 10 lira olacak" iddiasına Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan cevap
11:51 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası gram altın yeni tarihi zirvesine ulaştı!
11:46 Son Dakika: "Ekmek 10 lira olacak" iddiasına Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan yanıt
11:46 Merkez'in faiz kararı sonrası gram altın yeni tarihi zirvesine ulaştı
11:48 Başkan adayı olacak mı? Aziz Yıldırım son noktayı koydu
11:43 Başkan adayı mı oluyor? Aziz Yıldırım son kararını verdi
11:14 Oyuncu Görkem Sevindik motosikletiyle kaza yaptı
11:12 Beşiktaşlı oyuncu Görkem Sevindik motosiklet kazası geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 12:15:38. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement