Ankara'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaşamını Yitirdi

Kaza, akşam saatlerinde Şereflikoçhisar- Ağaçören karayolu üzerinde meydana geldi. Ağaçören ilçesinden Şereflikoçhisar ilçesine doğru seyir halinde olan E.A. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen E.Ü.'nün kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada sürücülerden E.Ü. ile otomobilde bulunan N.A. ve U.A. kaza yerinde yaşamını yitirirken, diğer sürücü E.A. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan E.A., kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.