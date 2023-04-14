Ankara'da kafası bedeninden ayrılmış 45 günlük cansız beden bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da kafası bedeninden ayrılmış 45 günlük cansız beden bulundu

14.04.2023 18:09

Ankara'nın Haymana ilçesinde otluk bir arazide bir erkeğe ait kafatası ve kemikler ele geçirildi. Yaklaşık 45 günlük olduğu değerlendirilen cansız beden, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, öldürülen kişi ile katil zanlısının yabancı uyruklu olduğu düşünülüyor.

Kadıköy Mahallesi Armutludere mevkiindeki otluk arazide meydana gelen olayda, koyunlarını meraya çıkaran çoban Sabit Yürük, ağaçlar arasında bir kafatasına rastladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kafatasının bir insana ait olduğunu belirleyerek, cesedin kalan kısmını aramaya başladı. Ekipler, bir günlük çalışmanın ardından cesetten kalan kemikleri de bularak incelenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Ankara'da kafası koparılmış 45 günlük ceset bulundu

YABANCI UYRUKLU OLABİLİR

Öldürülen kişi ile katil zanlısının yabancı uyruklu olma ihtimali üzerinde durulurken, jandarma ekiplerince tespit edilen bir şüphelinin yakalanmasına ve olayın aydınlatılmasına yönelik çok yönlü çalışma başlatıldığı belirtildi. Cinayetin ise yaklaşık 45 gün önce işlendiği aktarıldı.

Ankara'da kafası koparılmış 45 günlük ceset bulundu

"VAHŞİ ŞEKİLDE CİNAYET İŞLENMİŞ"

Sabit Yürük, cesedi tesadüfen bulduğunu söyleyerek, "Koyun sürüsünü dolaştırdıktan sonra Armutludere köyüne gidiyordum. O sırada yerde ceset görünce bakmaya gittim. Köyümüzün muhtarına durumu bildirdim. O da jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Adamı keserek öldürdükten sonra buradaki çalılara atmışlar. Burası tenha bir yer olduğu için cinayet yeri olarak uygun bulmuşlar sanırım. Adamın kafasını kesmişler, vücudunu parçalamışlar. Vahşi şekilde bir cinayet işlenmiş. Ceset burada 45 gün kalmış. Tesadüfen görmüştüm cesedi. Yoksa uzun süre daha kalırdı burada. Köyümüzde yabancı uyruklu kişiler çalışıyor. Ölen kişinin o olduğunu düşünüyoruz. Öldüren kişi de yabancı uyruklu olabilir. Çünkü köyümüzde bu tür olayları yapan kişiler olmaz" dedi.

Ankara'da kafası koparılmış 45 günlük ceset bulundu
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Jandarma, Adli Tıp, Haymana, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kafası bedeninden ayrılmış 45 günlük cansız beden bulundu - Son Dakika


Son Dakika
18:06 Basketbolda büyük zafer! Fenerbahçe, İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'yu eleyerek EuroLeague'de finale yükseldi
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu ve HDP'ye ateş püskürdü: Kürt kardeşlerimi aldatacaklarını zannediyorlar
17:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da Kılıçdaroğlu ve HDP'yi hedef aldı: Kürt kardeşlerimi aldatacaklarını zannediyorlar
17:52 PSG ve Icardi anlaşmaya yakın! Galatasaray'a transferinin önünde yalnızca bir engel kaldı
17:46 Son Dakika: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İtalyan ekibi Beretta Famila Schio'yu eleyerek EuroLeague'de finale çıktı
17:14 Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı
17:14 Ankara'da kafası koparılmış 45 günlük ceset bulundu
17:18 PSG ve Icardi dünden razı! Galatasaray transferde tek bir pürüze takıldı
17:14 Ankara'da kafası bedeninden ayrılmış 45 günlük cansız beden bulundu
17:14 Yollar iyice tıkandı! İstanbul'da trafikteki yoğunluk yüzde 71 seviyesine kadar yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2023 18:28:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da kafası bedeninden ayrılmış 45 günlük cansız beden bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement