Ankara'da Kafası Parçalanmış Bir Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika

Ankara'da Kafası Parçalanmış Bir Erkek Cesedi Bulundu

Son Güncelleme: 04.10.2023 12:38

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Güzelyaka Mahallesi'ndeki bir apartmanda sabah saatlerinde kafası parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kimlik çıkmayan kişinin cansız bedenini Adli Tıp Kurumu morguna götürdü. İhtimal olarak intihar eden şahsın ölüm sebebi otopsi sonrası netlik kazanacak.

Ankara'da sabah saatlerinde kafası parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Ekipler şahsın kendisini 18. kattan aşağı attığı ihtimali üzerinde duruyor.

18. KATTAN ATLADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yenimahalle ilçesi Güzelyaka Mahallesi Veysel Şatıroğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde kafası parçalanmış bir erkek cesedi gören çevre sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kendisini 18'inci kattan aşağıya attığı ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacağı aktarıldı.

"KAFASI PARÇALANMIŞTI"

Olayın tanıklarından Necmettin Kutlubay, "Komşumuz feryat ederek yanımıza geldi. Ben de aşağıya inip polisi aradım. Kendisini tanımıyoruz. Herhalde intihar etmiş, yangın merdiveninden aşağıya atmış kendini. Kafası parçalanmıştı, beyni resmen dışarıdaydı" dedi.

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, İntihar, Otopsi, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Kafası Parçalanmış Bir Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da Kafası Parçalanmış Bir Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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