Dükkan basan saldırgan şahıslar bir kişiyi başından vurarak yaraladı

ANKARA - Ankara'da bir kafeyi silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi, mekanın işletmecisini başından vurarak yaraladı. Kafe işletmecisinin ağır yaralandığı olayda polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Etimesgut ilçesi Elvankent semtinde bir kafede meydana geldi. İddialara göre dükkan önüne iki otomobille gelen 4 kişi ellerindeki silahla kafede rastgele ateş etmeye başladı. Saldırganlar olayın ardından kayıplara karışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine saldırının olduğu yere çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda mekan işletmecilerinden Kenan T. başından vurularak ağır yaralandı. Talihsiz adam hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerince saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.