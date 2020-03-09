Ankara'da kağıt fabrikası yangını: 20 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kağıt fabrikası yangını: 20 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Ankara'da kağıt fabrikası yangını: 20 kişi dumandan etkilendi

43 dakika önce

- Ankara'da kağıt fabrikası yangını: 20 kişi dumandan etkilendi Ankara-Polatlı karayolu üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında yangın çıktı.

- Ankara'da kağıt fabrikası yangını: 20 kişi dumandan etkilendi

ANKARA - Ankara- Polatlı karayolu üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. İlk müdahaleyi çalışanların yaptığı yangında 20 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara - Polatlı karayoyolu üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. İlk müdahaleyi çalışanların yaptığı yangında 20 kişi dumandan etkilendi. Çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibinin sevk edildiği fabrikaya, UMKE ekipleri de yönlendirildi.

İtfaiye erleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen vatandaşlar ise Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaye ekiplerinin soğutma çalışmaları halen sürüyor.

Ankara'da kağıt fabrikası yangını: 20 kişi dumandan etkilendi

Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:37 Kaynak: İHA
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