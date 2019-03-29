Ankara'da Kağıt Toplayıcıların Kaldığı Binada Yangın Faciası: 5 Ölü, 11 Yaralı (2)
26 dakika önce
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAnkara Altındağ'da Afganistan uyruklu 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Ankara Altındağ
'da Afganistan
uyruklu 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
soruşturma başlattı. Yapılan incelemede uzun yıllardır kullanılmadığı belirtilen binada Afganistan uyruklu kağıt toplayıcılarının kaldığı anlaşıldı. Soruşturmayı yürüten savcılık, binada kaçak elektrik hattı olduğunu ve yangından önce bina girişine ısınmak için bir kişinin ateş yaktığını belirledi. Savcılık yetkilileri, yangının, elektrik kaçağından ya da yakılan bu ateşten kaynaklanmış olabileceği üzerinde dururken, kesin çıkış nedeninin itfaiyenin raporundan sonra ortaya çıkacağı belirtildi. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birinin ateşi yaktığı, diğerinin ise Afganistanlılara kağıt toplama işi yaptıran kişi olduğu belirtildi.
Bu arada ölen kişilerin Adli Tıp Kurumu
'nda otopsilerinin yapıldığı, kimliklerinin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Özkan ARSLAN/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:11 Kaynak: DHA
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