Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kağıt Toplayıcıların Kaldığı Binada Yangın Faciası: 5 Ölü, 11 Yaralı (2)

Ankara'da Kağıt Toplayıcıların Kaldığı Binada Yangın Faciası: 5 Ölü, 11 Yaralı (2)

9 dakika önce

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAnkara Altındağ'da Afganistan uyruklu 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ankara'da Kağıt Toplayıcıların Kaldığı Binada Yangın Faciası: 5 Ölü, 11 Yaralı (2), System.String[]
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Altındağ'da Afganistan uyruklu 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yapılan incelemede binanın uzun yıllardır kullanılmadığı ve Afganistan uyruklu kağıt toplayıcılarının binada kaldığı belirlendi. Soruşturmayı yürüten savcılık, binada kaçak elektrik hattı olduğunu ve yangından önce bina girişine ısınmak için bir kişinin ateş yaktığını belirledi. Savcılık yetkilileri, yangının, elektrik kaçağından ya da yakılan bu ateşten kaynaklanmış olabileceği üzerinde dururken, kesin çıkış nedeninin itfaiyenin raporundan sonra ortaya çıkacağı belirtildi. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birinin ateşi yakan kişi olduğu diğerinin ise Afganistanlılara kağıt toplama işi yaptıran kişi olduğu belirtildi.

Öte yandan, ölen kişilerin Adli Tıp Kurumu'nda otopsilerinin yapıldığı, kimliklerinin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:23 Kaynak: DHA

Afganistan, Altındağ, Ankara, Güncel
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