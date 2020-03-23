Ankara'da kağıt toplayıcılarına kumanya dağıtımı - Son Dakika
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Ankara'da kağıt toplayıcılarına kumanya dağıtımı

15 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni tip korona virüs (Kovid-19) sebebi ile çalışmalarını yasakladığı kağıt toplayıcılığı yapan vatandaşlara kumanya dağıtılarak, çalışma alanlarında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Ankara'da kağıt toplayıcılarına kumanya dağıtımı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni tip korona virüs (Kovid-19) sebebi ile çalışmalarını yasakladığı kağıt toplayıcılığı yapan vatandaşlara kumanya dağıtılarak, çalışma alanlarında dezenfeksiyon işlemi yapıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesinin kağıt toplayıcılığını yasaklamasının ardından toplayıcılık yapan vatandaşlara kumanya dağıtımı yapılarak, çalışma alanları dezenfekte edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, "600'ü Şirintepe mevkiinde, geriye kalan 600'ü diğer üç bölgede olmak üzere aileleri ile birlikte bin 200 kişiye kumanya dağıtacağız. İsim isim tespit ettik, bizzat kendilerine teslim ediyoruz" dedi.


"Kağıt toplayıcıları bireysel olarak en büyük risk grubunu oluşturuyor"


Belediyenin Koronavirüs Kriz Merkezi raporları doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Koç, "Çiğdem Mahallesi Şirindere mevkiindeyiz. Burası eski gecekondu bölgesi. Hukuki süreç devam ettiği için henüz yıkılmamış gecekondular var burada. 600 kadar kağıt toplayıcısının mesken tuttuğu bir yer. Belediyemizdeki Koronavirüs Kriz Merkezinde iki ayrı ekip çalışıyor. Raporlarda gördük ki kağıt toplayıcıları hem bireysel olarak en büyük risk grubunu oluşturuyor. Hem de virüsün taşınması ve yayılması konusunda ciddi tehlike oluşturuyor. Bu nedenle kağıt toplayıcılığını yasakladık. Kağıt toplayıcılarının iaşelerini ve beslenmelerini belediye olarak üzerimize aldık. Her gün sabah akşam aileleri ile birlikte iaşlerini sağlayacak sistemi oluşturduk ve yemeklerini dağıtacağız. Ayrıca bulundukları bölgeyi, toplanmış kağıtları her gün dezenfekte ediyoruz. Bilim insanlarının ifadelerine göre virüsün en uzun süre yaşama alanları kağıtlar. Dolayısıyla böyle bir durumu önceledik. Burayla ilgili kapsamlı bir çalışmayı yaptık. Bölgedeki yol açma ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kalıcı bir çözüme kavuşturana kadar arkadaşlarımızın mağduriyetini önleyeceğiz ve riskin Ankara'ya yayılmasını ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.


Mustafa Koç, sözlerini şöyle sonlandırdı:


"Ankara'da 5 ayrı bölgede topladık. En büyüğü burası. 200-250 arası üç ayrı kağıt toplayıcısının barındığı merkezimiz de var. Aynı faaliyeti oralarda da sürdürüyoruz. Ankara'da korona virüsün yayılmasını önlemek için belediye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." - ANKARA

Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:34 Kaynak: İHA

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