Ankara'da "Kahve ile Gelen Keyif" sergisi açıldı - Son Dakika

Kore Kültür Merkezi'nde (KKM), Mustafa Kemal Atatürk ve Kore bağımsızlık aktivisti Ahn Jung Geun'un kahve ile çizilen resimlerinin yer aldığı sergi açıldı.
Ankara'da bulunan KKM salonunda açılan "Kahve ile Gelen Keyif" adlı sergiye, KKM Müdürü Park Kee-houng, resim sanatçısı Sakin Sakarya ve sanatseverler katıldı.
Safranbolulu sanatçı Sakin Sakarya tarafından çizilen resimler, öğütülmüş Türk kahvesiyle yapıldı.
Sergilenen eserler arasında Mustafa Kemal Atatürk (portre), Antalya Kalesi, Çay Keyfi, Kore'nin geleneksel kıyafeti olan Hanbok, Taekwondo, Taegeukgi (Kore bayrağı), Hanok (Kore geleneksel evi), Yi Sun-Sin Kore Amirali ve Kore bağımsızlık aktivisti Ahn Jung Geun bulunuyor.
Eserleri görmek isteyenler, 5-22 Nisan arasında önceden rezervasyon ile sosyal mesafeyi koruyarak sergiyi ziyaret edebilecek.
Sergi "www.kkmsergi.com" üzerinden çevrim içi olarak da gezilebilir.
Kaynak: AA
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