Ankara'da kaldığı otelden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı - Son Dakika

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Ankara'da kaldığı otelden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı
6 saat önce
Ankara Ulus'ta iki gün önce kaldığı otelin penceresinden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:32 Kaynak: AA
Ankara Ulus'ta iki gün önce kaldığı otelin penceresinden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı.
Hacıbayram Mahallesi Kuruçeşme Sokak'ta kaldığı otelin beşinci katındaki odasının penceresinden çevreye rastgele ateş eden Yasin B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ulus'ta 17 Ocak'ta etrafa rastgele ateş açan Yasin B.'nin silahından çıkan kurşunlar bazı araçlara isabet etmiş, şüpheli güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.
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