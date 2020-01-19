Ankara'da kaldığı otelden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da kaldığı otelden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da kaldığı otelden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı

6 saat önce

Ankara Ulus'ta iki gün önce kaldığı otelin penceresinden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı.

Ankara'da kaldığı otelden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı, System.String[]

Ankara Ulus'ta iki gün önce kaldığı otelin penceresinden çevreye rastgele ateş eden kişi tutuklandı.

Hacıbayram Mahallesi Kuruçeşme Sokak'ta kaldığı otelin beşinci katındaki odasının penceresinden çevreye rastgele ateş eden Yasin B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ulus'ta 17 Ocak'ta etrafa rastgele ateş açan Yasin B.'nin silahından çıkan kurşunlar bazı araçlara isabet etmiş, şüpheli güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Kuruçeşme, Ankara, Ulus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 01:32 Kaynak: AA
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