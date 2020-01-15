Ankara'da kampçılar Karagöl'ü mesken tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da kampçılar Karagöl'ü mesken tuttu - Son Dakika

Ankara'da kampçılar Karagöl'ü mesken tuttu

11 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesi, tarihi konakları, hanları ve hamamlarının yanı sıra doğal güzellikleriyle de ilgi çekiyor.

Ankara'da kampçılar Karagöl'ü mesken tuttu, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesi, tarihi konakları, hanları ve hamamlarının yanı sıra doğal güzellikleriyle de ilgi çekiyor.

İlçeye 30 kilometre mesafede bulunan ve ulaşım kolaylığıyla da ilgi gören yerlerin başında gelen Karagöl, çok sayıda misafiri ağırlıyor.

Çam ormanlarıyla kaplı Karagöl'de, konaklama imkanları da bulunuyor.

Doğa sporları için de fırsatlar sunan Karagöl, kampçıların da ilgisini çekiyor.

Kamp için bölgeye gelenlerden Yıldıray Doygun, Karagöl yaylasına, yaz aylarında olduğu gibi kışın da gelinebileceğini söyledi.

Doygun, "Yayla çam ormanlarıyla kaplı. Biz grup olarak burayı çok seviyoruz. Doğayla baş başa kalarak muhteşem güzelliklere tanıklık ediyoruz. Kamptan herkes memnun. Karagöl yaylasını ve güzelliğini herkese anlatacağım ve önereceğim." dedi.

Beypazarı Belediyesi ekipleri ise Karagöl'de kamp kuranların ısınmada kullanmaları için bölgeye yakacak takviyesinde bulunuyor.

Beypazarı, Karagöl, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:50 Kaynak: AA
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