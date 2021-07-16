Hayvansal atık yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan çocukları Yağız Efe (5) ve Batın Eren Yılmaz (11), sağlık ekipleri tarafından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

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