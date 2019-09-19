Ankara'da kamyonet köprülü kavşaktan düştü: 2 yaralı
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ANKARA'da, köprülü kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 4 metre yükseklikten alt yola düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:56 Kaynak: DHA
ANKARA'da, köprülü kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 4 metre yükseklikten alt yola düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Keçiören
ilçesi Kazım Karabekir
Caddesi'ni Turgut Özal
Bulvarı'na bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Siteler yönüne giden Fatih Daşkıran yönetimindeki 06 BKT 791 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu demir bariyerlere çarpıp, 4 metre yükseklikten alt yola düştü. Kazada, sürücü Fatih Daşkıran ile yanındaki Mustafa Anıl Özata, hafif yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen kamyonet ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
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