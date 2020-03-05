Ankara'da kamyonet okul bahçesine uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kamyonet okul bahçesine uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Ankara'da kamyonet okul bahçesine uçtu: 3 yaralı

6 saat önce

Ankara'da yokuş inerken freni boşalan kağıt yüklü kamyonetin okul bahçesine uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara'da kamyonet okul bahçesine uçtu: 3 yaralı, System.String[]

Ankara'da yokuş inerken freni boşalan kağıt yüklü kamyonetin okul bahçesine uçması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 988. Sokak'taki yokuştan aşağı inen kağıt yüklü 58 BM 567 plakalı kamyonet, kaldırımı aşarak Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin duvarına çarpıp okul bahçesine düştü. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kamyonetin bahçeden çıkarılması için çalışmalar sürüyor. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:49 Kaynak: İHA
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