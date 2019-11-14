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Ankara'da kamyonet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Ankara'da kamyonet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralıHaluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da, kamyonetin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ankara'da kamyonet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da, kamyonetin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Ankara çevre yolu Karapürçek yol ayrımında meydana geldi. Havaalanı yönüne giden Celalettin Aydemir yönetimindeki 06 FZ 3829 plakalı kamyonet, iddiaya göre, aynı yöndeki Ömer İmat'ın kullandığı 19 FH 972 plakalı traktöre çarptı. Kazada, traktör devrilirken, römork kısmı ise kamyonetin kabinine saplandı. Kamyonetteki Bayram Karaocak kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücüler Aydemir ve İmat yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen kamyonet ve traktör çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Ankara'da kamyonet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:55 Kaynak: DHA
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