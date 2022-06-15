Ankara'da kan donduran olay! 2 çocuk babası adam eşini çocuklarının gözünün önünde öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Ankara'da kan donduran olay! 2 çocuk babası adam eşini çocuklarının gözünün önünde öldürüp intihar etti

15.06.2022 14:21

Ankara'da noterde çalışan 2 çocuk babası Bahri Akçam, eşi Gamze Akçam'ı çocuklarının gözü önünde sırtından bıçaklayıp öldürdü. Akçam, cinayet işledikten sonra kendisini de evinin balkonundan aşağıya bırakıp intihar etti.

Ankara'da dün gece saat 01.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi'ndeki rezidansın bahçesinde hareketsiz şekilde yatan kişiyi fark eden site kapıcısı sağlık ekiplerine haber verdi. Cansız yatan kişinin komşuları olduğunu fark eden site sakinleri ise evin kapısını çaldı fakat kapıyı açan olmadı.

SIRTINDAN BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Bunun üzerine vatandaşlar polise haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis, bahçede hareketsiz şekilde yatan Bahri Akçam'ın (40) eşi Gamze Akçam'ı da sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Ankara'da korkunç olay! Gece çocuklarının önünde karısını öldürüp intihar etti

ÇOCUKLAR EVDE BULUNDU

Çevredeki vatandaşlar, noterde çalışan Bahri Akçam'ın iki çocuğunun gözü önünde eşi Gamze Akçam'ı sırtından bıçakladıktan sonra evinin balkonundan atlayıp canına kıydığını iddia etti. Polisin ise evde bulunan küçük yaştaki çocukları aile büyüklerine teslim ettiği öğrenildi.

Ankara'da korkunç olay! Gece çocuklarının önünde karısını öldürüp intihar etti

YOZGAT'TA DEFNEDİLDİLER

Avcılar Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz, olay anında çocukların da evde olduğunu belirterek, "Komşulardan duyduğumuza göre gece 01.30 civarında olmuş olay. Adamın dışarıdan gelip eşini bıçakladığı söyleniyor. Kendisi de intihar etmiş, duyduğumuz bu. İki çocuğu varmış; birisi 5-6 yaşlarında, diğeri 11-12 yaşlarında. Çocuklar da evdeymiş. Mahalledeki komşulardan duyduklarımız bu şekilde" ifadelerini kullandı. Çiftin cenazelerinin Yozgat'ta defnedildiği öğrenildi.

Ankara'da korkunç olay! Gece çocuklarının önünde karısını öldürüp intihar etti
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Kaynak: İHA

Avcılar, Yozgat, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kan donduran olay! 2 çocuk babası adam eşini çocuklarının gözünün önünde öldürüp intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da kan donduran olay! 2 çocuk babası adam eşini çocuklarının gözünün önünde öldürüp intihar etti - Son Dakika
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