Ankara'da Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ankara'da Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi - Son Dakika Dünya

Ankara'da Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi

6 saat önce

CHP Ankara İl Teşkilatı Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.

Ankara'da Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi, System.String[]

CHP Ankara İl Teşkilatı Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplanan partililer, Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçelerini doldurdu.

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Çevresel Etki Değerlendirme, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:02 
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