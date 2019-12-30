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Ankara'da Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi
6 saat önce
CHP Ankara İl Teşkilatı Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.
CHP Ankara İl Teşkilatı Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplanan partililer, Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçelerini doldurdu.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:02
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