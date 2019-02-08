Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 1 Ölü

Ankara'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 1 Ölü

59 dakika önce

Ankara'da kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Ankara'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 1 Ölü, System.String[]
Ankara'da kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesinde Adnan Menderes Mahallesi 1071 ve 1072. Sokak kesişiminde yapılan kanalizasyon çalışmasında kazılan çukurda öğlen saatlerinde tünel çalışması yapan Ercan Korkmaz (61), toprağın kaymasıyla göçük altında kaldı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yarım saatten fazla toprak altında kaldığı öğrenilen Korkmaz, itfaiye ekiplerince göçük altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(İrfan Çalışkan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:51 Kaynak: İHA

Keçiören, İşçi, Ankara, Yerel, Yaşam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rezidansın Balkonunda Mahsur Kalan 3 Genci İtfaiye Kurtardı Dansçı Olarak Getirilip, Konsomatrislik Yaptırılan Yabancı Uyruklu 66 Kadın Kurtarıldı

Kılıçdaroğlu Maltepe'de Hemşehrisini Aday Gösterdi, İlçe Örgütü Ankara'ya Doğru Yürüyüşe Geçti Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 243 Kişiyi İşe Alacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:50:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kanalizasyon Çalışmasında Göçük: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]