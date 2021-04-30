Başkent'te kısıtlamanın ilk gününde kilometrelerce trafik yoğunluğu - Son Dakika

Başkent'te kısıtlamanın ilk gününde kilometrelerce trafik yoğunluğu

ANKARA - Tam kapanma kısıtlamasına rağmen yollara akın eden sürücüler Başkent'te uzun trafik kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Ankara'nın en yoğun bölgelerinden olan Ankara- Konya yolunda ise 4 kilometreyi bulun trafik yoğunluğu yaşanırken, araç sürücüleri zor anlar yaşandı.

Tam kapanma kısıtlamasının başladığı ilk günün sabahında Ankara'da uzunca trafik kuyrukları oluştu. Başkent'in şehirlerarası ulaşımda en önemli yollarından birisi olan Konya yolunda 4 kilometreyi bulan uzun trafik sıkışıklıkları yaşandı. Oluşturulan kontrol noktaları sebebiyle şerit sayısı azalan yollarda sürücüler adım adım ilerlemek zorunda kalırken, kimi sürücülerin de araçları arıza yaptı. Sürücüler arasında zaman zaman tansiyonun da yükseldiği kontrol noktalarında polis ekipleri denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Meydana gelen durumdan olumsuz etkilendiklerini belirten bir sürücü, "Randevumuz var hastaneye gideceğiz ama gidemiyoruz. İki saattir bu yolu çekiyoruz. Şerit sayısı azalmasaydı bu kadar sıkıntı olmazdı. Saatlerdir bir yere varamadım. Çok trafik var" dedi. Aracı arıza yapan bir başka sürücü ise, "Yoğun trafikten en son arabam hararet yaptı. Perişan haldeyiz. Trafikten dolayı çıkamıyoruz da, yardımda çağıramıyoruz. Bir saattir yoldayız. Trafik çok zorluyor. İşimize gücümüze gidemiyoruz. Aracım da arıza yaptı. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum" ifadelerini kullandı.