Son Dakika Haberleri: Ankara'da kapatılan Çocuk Koruma Evleri
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Ankara'da kapatılan Çocuk Koruma Evleri

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı hizmet veren 11 Çocuk Koruma Evinin kapatılması üzerine burada kalan çocukların mağdur olmaması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Ankara'da kapatılan Çocuk Koruma Evleri, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı hizmet veren 11 Çocuk Koruma Evinin kapatılması üzerine burada kalan çocukların mağdur olmaması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu evlerin faaliyetinin Belediye tarafından sonlandırılması üzerine burada kalan çocuk ve gencin mağduriyet yaşamaması için gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildi.

"Söz konusu evlerde kalan 24 çocuk ve 8 reşit genç olmak üzere toplam 32 kişinin sosyal incelemesinin tamamlandığı" bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımızdan ikisi için bakım, biri için danışmanlık, ikisi için eğitim tedbiri alınması öngörülmekte olup, dört çocuğumuza da sosyoekonomik destek verilmesi planlanmaktadır. Yedi çocuğumuzun aileleri Ankara dışında ikamet ettiği için söz konusu illere sosyal inceleme yapılması için gerekli bildirimde bulunulmuştur. Çocuklarımızın durumlarıyla ilgili sosyal incelemeler tamamlanarak, gerekli tedbirler ivedilikle alınacaktır."

Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:12 Kaynak: AA
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