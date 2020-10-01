Ankara'da kapsamlı korona virüs denetimleri - Son Dakika

Ankara'da kapsamlı korona virüs denetimleri

Ankara'da kapsamlı korona virüs denetimleri İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Covid-19 tedbirleri denetimi" konulu genelge kapsamında, Türkiye genelindeki kapsamlı korona virüs denetimleri başladı.

Ankara'da kapsamlı korona virüs denetimleri

ANKARA - İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Covid-19 tedbirleri denetimi" konulu genelge kapsamında, Türkiye genelindeki kapsamlı korona virüs denetimleri başladı. Denetimler kapsamında Ankara Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı'ndaki pastane, market ve çeşitli iş yerlerini inceledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine "Covid-19 tedbirleri denetimi" konulu bir genelge gönderilmişti. Bu kapsamda Türkiye genelinde bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından "Sağlık İçin Hepimiz İçin" mottosuyla tüm alanları kapsayacak şekilde denetimler eş zamanlı olarak gerçekleştirilmeye başlandı.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan da, ilgili kurum ve kuruluş yetkilileriyle birlikte Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kapsamlı korona virüs denetimlerinin Ankara Gölbaşı ilçesindeki ayağına katıldı. Gölbaşı'ndaki pastane, market ve çeşitli iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlere katılan Bilgihan, vatandaşlar ve esnafı, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda uyardı. Daha sonra Ankara giriş-çıkış kontrol noktalarında gerçekleştirilen otobüs, dolmuş ve otomobil denetim noktasına geçen Bilgihan, burada vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilgihan, özellikle toplu taşıma araçları ve konaklama tesislerinde HES kodu uygulamasının başladığını belirterek, "Bu kapsamda yoğunlaştırılmak üzere restoran, kafe, park yerleri ve umuma açık alanlardaki denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimlerde öncelikli olarak amacımız vatandaşımızın farkındalığını artırabilmek. Dolayısıyla, bu uyarıları bu noktada yapmak çok önemli. Bunun ötesinde de herhangi bir olumsuzluk yaşadığımız taktirde de ilgilileri uyarmak, değilse defaten daha önce rastladığımız bir süreçse de cezai işlemler uygulama noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Gerçekleştirilen çalışmaların pandeminin başladığı süreçten itibaren bütün ilçelerde olduğu gibi Gölbaşı'nda da her gün yapılan denetimlerle sürdüğünü, aynı zamanda izolasyonda olanlarında takibinin yapıldığını dile getiren Bilgihan, "Bugünün özelinde de özellikle toplu taşıma araçlarında, hem araç kullanan şoförlerimiz açısından hem de yolcularımız açısından bu farkındalığı geliştirebilmek ve bu uygulamayı takip edebilmek önemli" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin başından bu yana kamu kurumlarında HES kodunun yaygınlaşmasının başlaması noktasında izolasyonu ihlal eden vatandaşlarla karşılaştıklarını dile getiren Bilgihan, bu vatandaşlarla ilgili gerekli süreçlerin işletildiğini belirterek, "Arzu ettiğimiz; bunun farkındalıkla, kendi sağlığını korumanın aslında sadece kendisiyle ilgili değil, karşısındaki insanın; kamunun da sağlığını korumak olduğunun bilinciyle hareket etmesini anlatmak. Dolayısıyla çalışmalarımızı bu minvalde yürütmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Dolmuş şoförü Özcan Esendir de, denetimlerden memnun olduğunu dile getirerek, "Denetimler gayet güzel ve düzenli. Faal bir şekilde devam ediyor. Denetimlerin gerektiği kurallara uyuyoruz. Dezenfektanımız var. Sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat ediyoruz. Ayakta yolcu almıyoruz" aktarımında bulundu.

Ankara'da kapsamlı korona virüs denetimleri
Ankara'da kapsamlı korona virüs denetimleri
Ankara'da kapsamlı korona virüs denetimleri
Ankara'da kapsamlı korona virüs denetimleri
Ankara'da kapsamlı korona virüs denetimleri
Ankara'da kapsamlı korona virüs denetimleri
Ankara'da kapsamlı korona virüs denetimleri
Ankara'da kapsamlı korona virüs denetimleri
Ankara'da kapsamlı korona virüs denetimleri
Ankara'da kapsamlı korona virüs denetimleri
Ankara'da kapsamlı korona virüs denetimleri

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kapsamlı korona virüs denetimleri - Son Dakika

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