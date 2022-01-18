Ankara'da kar etkili oldu - Son Dakika

Ankara'da sabah başlayan kar, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi.

Çankaya ve Mamak ilçelerinin yüksek kesimleri, karla beyaza büründü. Sabahın ilk ışıklarıyla karla karşılaşan vatandaşlar, iş yerlerine giderken zor anlar yaşadı. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, trafikte aksamalara neden oldu.

Ankara'nın ana arterlerinde karla mücadele için önlemler alındı. Polis ve belediye ekiplerinin karın etkili olabileceği ilçelerde takip ve temizlik çalışmaları sürüyor.